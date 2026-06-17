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НовостиОбщество17 июня 2026 2:21

Минпросвещения хочет включить фиджитал-спорт в школьную программу, и вот зачем

Минпросвещения: фиджитал-спорт может стать частью школьной программы
Мария ПАВЛОВА
В школьную программу могут включить фиджитал-спорт.

В школьную программу могут включить фиджитал-спорт.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьная программа в РФ может пополниться дополнительным вариативным модулем. Речь идёт о фиджитал-спорте. Напомним, это вид спорта, объединяющий соревнования в двух форматах: цифровом и физическом.

«Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу», - цитирует РИА Новости первого зама главы Минпросвещения РФ Александра Бугаева.

По словам чииновника, фиджитал-спорт призван оторвать школьника от компьютера, совмещая компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в школьную программу с сентября введут предмет духовно-нравственная культура РФ. Подробности здесь на KP.RU.

Также в России предложили дополнить школьную программу новыми книгами. В книжном союзе хотят включить в школьную программу книги Прилепина и Полякова.