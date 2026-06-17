Белорусские следователи сообщили об уничтоженных боевиках ВСУ-гражданах республики

Следком Белоруссии установил 40 ликвидированных на Украине боевиков Фото: REUTERS.

Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 уничтоженных на Украине белорусских граждан, которые воевали за Вооруженные силы Украины в составе террористических формирований. Об этом заявил следователь по особо важным делам белорусского Следственного комитета Андраник Хачатарян в эфире ОНТ.

«Установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — отметил он.

Хачатарян добавил, что лишь три боевика захоронены в Белоруссии. Следователь уточнил, что все погибшие состояли в организации «Полк имени Кастуся Калиновского»*.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, в отношении которого возбуждено уголовное дело за участие в качестве наемника в военных действиях. Отмечается, что Басманный суд Москвы получил ходатайство следователей о заочном аресте Шурмея и еще трех иностранцев по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

Кроме того, гражданин Белоруссии Ян Дюрбейко был заочно приговорен в ДНР к 14 годам колонии строгого режима за участие в качестве наемника в боях на Украине. В суде доказано, что с февраля по июль 2022 года Дюрбейко участвовал в боях на стороне ВСУ в зоне спецоперации. За это он получил более 300 тысяч рублей.

Также белорусский наемник Александр Куликов рассказал, как происходит вербовка граждан Беларуси для участия в украинском конфликте.

Ранее министр обороны Беларуси заявлял, почему его беспокоят наемники в Украине. Также семерых белорусов осудили за попытку участия в боевых действиях в Украине.

До этого военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен диверсионно-разведывательную группу националистов из белорусского отряда «Волат». Боевики «Волата» прибыли на Украину еще в 2014 году и действовали против Донбасса. Также они причастны к попытке государственного переворота в Белоруссии.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России и Белоруссии.