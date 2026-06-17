Против Клавы Коки подали три иска, суд удовлетворил все

С Клавы Коки взыскали долги по коммунальным платежам. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Против певицы Клавы Коки подали три иска. Речь идёт о коммунальных платежах. Суд удовлетворил все три претензии, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что исковые заявления от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов были поданы в 2025 и 2026 годах. Певица задолжала за тепло, электроэнергию и оплату за жилплощадь. Сумма задолженности не сообщается.

Тем временем актриса Юлия Такшина, известная по роли в сериале «Не родись красивой», наоборот, выиграла суд у коммунальщиков. Причиной иска стала протечка крыши, из-за которой ее квартиру затопило.

Ранее сообщалось, что известный по роли Ильи Полежайкина актёр Михаил Казаков попал в серьезные финансовые неприятности. Судебные приставы сейчас требуют с него почти два миллиона рублей. Это задолженность по алиментным обязательствам.

Также сообщалось, что с актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в почти 900 тысяч рублей.