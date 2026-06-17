В Госдуме хотят предоставлять семьям с детьми новую соцуслугу: это облегчит жизнь родителей

Чернышов: семьям с детьми нужно давать 100 часов бесплатных услуг няни в год. Фото: Alexander Legky/GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме предложили предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няня в год. С таким обращением к вице-спикеру РФ Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Получать эту меру соцподдержки семьи могли бы через госуслуги или соцзащиту. В зависимости от потребностей семьи няни могут оставаться с детьми на несколько часов или более продолжительное время. Нянями же могли бы работать сотрудники государственных и негосударственных организаций, которые прошли спецподготовку и проверку.

Эта мера, уверен Чернышов, снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания.

Ранее в Госдуме предложили не отказываться от январской индексации пенсий. Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда.

Кроме того, в Госдуме высказались против возможного введения штрафов для маркетплейсов за ценовое давление на продавцов. По словам парламентариев, регулировать этот рынок важно, но делать это стоит через диалог, а не усиление наказаний.