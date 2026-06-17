В России могут начать выплачивать сразу две пенсии: вот для какой категории граждан

В Госдуме хотят расширить категорию детей-инвалидов с правом на две пенсии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России разрабатывают законопроект, благодаря которому дети-инвалиды смогут получать две пенсии независимо от причины смерти родителя. Речь идет об инвалидной пенсии и пенсии по потере кормильца. Об этом сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов для ТАСС.

По словам Нилова, общее правило требует от гражданина выбирать один вид пенсионного обеспечения. В частности, уже принят закон, позволяющий детям-инвалидам получать одновременно две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца — в том случае, если их родитель погиб в ходе специальной военной операции.

После 18 лет право на две пенсии должно оставаться, если инвалидность сохраняется, пояснил Нилов.

«Здесь, конечно, [будут] дополнительные расходы, предложение направлено в правительство, расходы должны посчитать, посмотреть. <…> Но явно это сделать нужно, и средства на это заложить нужно», — сказал парламентарий.

По его мнению, инициатива является абсолютно правильной и справедливой.

Напомним, что в апреле до 16,5 тыс. рублей увеличился размер социальной пенсии.