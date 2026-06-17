ВСУ сожгли зажигательными смесями заповедный лес в Херсонской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ не только практически полностью уничтожили расположенное в Херсонской области село Покровка, но и сожгли заповедный лес около этого населённого пункта. Об этом информировал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет», - передал Мирошник РИА Новости слова очевидца.

Мужчина, с которым беседовал Мирошник, получил тяжёлое ранение, беспилотники ВСУ уничтожили его дом. По его словам, в Покровске остаются местные жители, некоторые из них ранены.

Лес сгорел из-за того, что украинские БПЛА сбрасывали в окрестностях зажигательные смеси, рассказал очевидец.

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