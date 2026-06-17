В России могут начать кормить раков пивными отходами: это нужно, чтобы предотвратить каннибализм и ускорить рост

В ДГТУ предложили откармливать раков пивными отходами. Фото: Nikolay Titov/GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Донского университета разработали новый корм для раков и креветок, благодаря которому они растут быстрее на 20%. Основу рецепта составляют отходы пивоваренной промышленности. Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробиотехнологии» ДГТУ Виктория Шевченко.

Один из компонентов нового корма, отмечает собеседник агентства, это пивная дробина — твердый остаток ячменного солода и других зерновых компонентов. Он остается после отделения сусла при производстве пива. Каждый год на пивных производствах он образуется миллионами тонн. Это делает пивную дробину доступным и стабильным источником кормовых.

Новый корм ученые опробовали на гигантских пресноводных креветках и австралийских раках. И добились положительных результатов.

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