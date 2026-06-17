У бывшего ведущего "Топ Гир" Кларксона обнаружена агрессивная форма рака

У ведущего "Топ Гир" Кларксона обнаружена агрессивная форма рака. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление бывшего ведущего "Топ Гир".

Как отмечает издание, Кларксон рассказал о болезни в новых эпизодах своего шоу "Ферма Кларксона", вышедших на стриминговом сервисе Amazon Prime. Он признался коллегам по съемочной площадке, что знает о диагнозе с мая.

Это не первый случай проблем со здоровьем у звезды шоу "Топ Гир". В 2015 году врач сообщил телеведущему о подозрении на рак. Как тогда признался сам Кларксон, обследование показало, что это была ложная тревога. Именно новость о возможной болезни и стала причиной нервного срыва Кларксона, в результате которого между Джереми и продюсером "Топ Гир" произошла потасовка. Ведущий заявлял, что известие о возможном раке выбило его из колеи.