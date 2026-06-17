FT: ЕС готовит экстренную торговую помощь Армении. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

ЕС готовит экстренную торговую помощь Армении, чтобы компенсировать российские импортные ограничения. Это делается для того, чтобы побороться с Россией за влияние на будущее кавказской республики. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Собеседники издания отмечают, что ЕК разрабатывают автономные торговые меры, снижающие пошлины на экспорт продуктов питания и сельхозпродукции из Армении. Эта инициатива является ответом на введенные Россией ограничения на импорт.

«Сейчас настало время нам проявить инициативу и поддержать их, показать, что мы можем быть надежным партнером», — сказал один из представителей ЕС.

Накануне председатель Центробанка Армении Мартын Галстян заявил, что ВВП Армении может сократиться на 2% из-за запрета поставок продуктов в Российскую Федерацию. Проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности, уточнил армянский чиновник.

Вместе с тем, на Западе отметили, что курс премьера Армении Никола Пашиняна на разрыв с Россией обернулся для него политическим тупиком.