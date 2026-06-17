Захарова: Зеленский показал, как управляет G7, не привлекая внимание санитаров. Фото: МИД РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции пытался показать, как он якобы управляет объединением, «не привлекая внимание санитаров». Об этом в эфире радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что видела кадры с саммита, на которых лидеры стран не обмениваются рукопожатиями, а перемежевываются.

«Это какие-то именно перемежевывания. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями», — заметила дипломат.

При этом сам нелегитимный украинский лидер хотел показать, кого он считает «своим», а также то, что его никто не забыл.

«Все это было нужно для того, чтобы продемонстрировать, как он управляет семеркой, не привлекая внимания санитаров», — заключила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил России после саммита G7 «трудной зимой».

Однако случайно записанный разговор мировых лидеров раскрыл плохие новости для Зеленского. Главарь киевского режима признался Макрону, что у него был сложный разговор с Трампом.