OC: В Японии создали самую тонкую шоколадку в мире толщиной 0.03 миллиметра. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Токио создали самый тонкий шоколад в мире — его толщина составляет всего 0,03 миллиметра. Уникальный десерт под названием Corteccia производит кондитерская MATTE Bottega del Cioccolato и продается в столице Японии, пишет сайт Oddity Central.

Разработка рецепта заняла полтора года. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Добиться такого эффекта позволила уникальная машина, способная прессовать шоколад в сверхтонкий слой. Агрегат был создан Маттео Санкликки совместно с местным специалистом по оборудованию. Главная цель создателей — добиться уникальной текстуры: шоколад должен таять мгновенно при контакте с языком.

Как писал KP.RU, ранее ученые из японского Университета Тохоку разработали новый аккумулятор, работающий в 400 раз дольше стандартного.