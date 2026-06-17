Профессор Дизен: Британия недоумевает из-за ответа РФ на ее занятия пиратством. Фото: Patricia Bartos/GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания занимается пиратством и по странному стечению обстоятельств недоумевает, что эти действия имеют последствия. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя сообщения о том, что российский военный фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты.

«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», - отметил ученый.

Накануне британские СМИ сообщили, что в проливе Ла-Манш российский военный фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты, которая пыталась к нему приблизиться.

После этого Минобороны России подтвердило инцидент и сообщило дополнительные детали произошедшего с британским парусником Bright Future. Моряки фрегата «Адмирал Григорович» пытались связаться с яхтой по рации, но ответа не получили. После этого в ход пошли сирены и ракеты, однако и тогда реакции не последовало.