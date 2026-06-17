Захарова: удар Patriot по лавре произошел из-за поставок Западом неликвида. Фото: МИД РФ

Уже очевидно, что удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре - это следствие поставок Западом некачественного вооружения. Оно срабатывает против самих украинцев, а потом эти инциденты пытаются списать на Россию. Об этом в эфире радио «Спутник» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запад поставляет Киеву неликвид, сколько раз об этом говорили. А потом этот неликвид срабатывает против самих же граждан Украины, ВСУ, киевского режима, и это надо на кого-то списать. И они придумывают, что Россия нанесла удар по Лавре», - отметила дипломат.

Напомним, утром 15 июня в Киево-Печерскую лавру попала ракета американского ЗРК Patriot. Согласно данным военного ведомства РФ, одной из причин некорректной работы зенитно-ракетного комплекса могла стать передача Западом киевскому режиму ракет с истекшими сроками годности.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин отметил, что удар по Киево-Печорской Лавре - это исполнение пророчества Зосимы. Согласно пророчеству, после этого начнется объединение Руси.