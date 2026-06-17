Россия поставляет Белоруссии модернизированные версии БПЛА Supercam S350

Российская группа компаний «Беспилотные системы» начала поставки Белоруссии модернизированных версий беспилотников-разведчиков Supercam S350. Фото: supercam.aero

Российская группа компаний «Беспилотные системы» начала поставки Белоруссии модернизированных версий беспилотников-разведчиков Supercam S350. Как сообщили ТАСС на выставке «Национальная безопасность. Беларусь — 2026», в Минск уже отправились новые комплексы, включая мобильные пункты управления на базе пикапов.

Представитель компании отметил, что белорусские силовые структуры проявляют заметный интерес к продукции Supercam. Особый спрос вызвала обновленная версия флагманского беспилотника S350. Поставки нового поколения Supercam, в том числе в мобильной комплектации, уже стартовали.

На выставке компания также демонстрирует передвижной пункт управления беспилотными авиационными комплексами Supercam.

Как писал KP.RU, ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Вооруженным силам России партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что модернизированная БМД-2М стала более технологичной и удобной для экипажа, что ставит ее в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем «Бережок».