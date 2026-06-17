В Ингушетии полиция проверяет видео с кормлением медвежонка снюсом. Фото: стоп-кадр из видео в соцсетях

В социальных сетях вызвало широкий резонанс видео, на котором несколько мужчин на туристической базе в Ингушетии кормят маленького медвежонка снюсом. Полиция Ингушетии начала проверку по факту данной публикации, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Согласно предварительным данным, на данный момент правонарушений не выявлено. Кадры были сняты в Назрани, неподалеку от частного реабилитационного центра и зоопарка. Пользователи сети требуют провести тщательную проверку не только действий живодеров, но и условий содержания животных в этом частном зверинце.

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"КП-Ставрополь" писал, что в соцсетях появился ролик, вызвавший шквал негодования пользователей. На кадрах группа мужчин с хохотом кормит маленького медвежонка снюсом, а малыш в памперсе доверчиво тянется к запрещенному угощению. Животное выглядит истощенным.

Между тем, в Сибирском зоопарке в поселке Никола обживается медвежонок по кличке Артем, которого в мае нашли в Усть-Куте совсем одного, без мамы и пропитания. Сейчас малышу около трех с половиной месяцев, он ест кашу, фрукты и сырые яйца, но держится особняком.