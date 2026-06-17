Украина получит часть нового пакета помощи от США на 1 млрд долларов Фото: REUTERS.

США направят более одного миллиарда долларов на гуманитарную помощь миллионам людей по всему миру. Среди тех, кто получит эти средства, оказалась и Украина. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа.

Средства получат две организации ООН - Детский фонд ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа (ВПП). ЮНИСЕФ получит более 218 млн долларов, а ВПП - более 800 млн долларов.

Из документа следует, что данные гранты стали вторым и третьим по счету глобальным траншем, который Госдеп выделил проверенным организациям-исполнителям. Украина и другие страны в списке получателей. Средства пойдут на поддержку гуманитарных операций в более чем 40 государствах мира.

Как писал сайт KP.RU, в совместном заявлении лидеров стран "Большой семерки" по геополитическим вопросам, принятом на прошедшем во Франции саммите, говорится о намерении стран G7 наращивать поставки киевскому режиму систем ПВО и вооружений большой дальности.