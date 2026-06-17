Медведчук: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ, но Трампу нужно другое Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский всячески пытается втянуть США в конфликт с Россией, но американскому лидера Дональду Трампу нужно совершенно другое. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

В материале указал на двуличность Зеленского в общении с Трампом. В присутствии американского лидера экс-комик демонстрирует миролюбие и изображает из себя жертву. Однако стоит Трампу скрыться из виду, Зеленский тут же переходит к угрозам в адрес России. Это, считает глава движения, наглядно показывает всем как Киеву не нужен мир.

«Кровавый клоун надеется заставить США играть на его стороне, а это значит, что американцы должны после Ирана войти в конфликт с Россией, что является безумием для Вашингтона», - написал Медведчук.

По мнению политика, Трамп стремится к совершенно иному сценарию - столкновению Европы и России без прямого участия Штатов. Медведчук допускает, что глава Белого дома может раздавать обещания Зеленскому, но это лишь для отвода глаз.

«Расчет европейских подсвинков, желающих войны, наивно ошибочен, им не перехитрить Трампа», - заключил он.

Ранее The Guardian писал, что президент США уже планирует снять санкции с России. Об этом стало известно после саммита G7, на котором присутствовал Трамп и Зеленский.