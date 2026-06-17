Больная раком блогер Лерчек пройдет повторную медэкспертизу: что смутило прокуроров

Прокуратура затребовала повторной судмедэкспертизы блогера Лерчек. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В один из судов Москвы поступил документ, направленный столичными прокурорами, о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем, в надзорном ведомстве попросили проверить Луиса Сквирччиариани, который является отцом ее младшего ребенка, и применить в отношении него «меры прокурорского реагирования».

Кроме того, прокуратура ходатайствует об истребовании медкарты Чекалиной и назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. К материалам приложены скриншоты публикаций в СМИ.

Отмечается, что в соцсетях вызвало огромный резонанс рассказ Чекалиной о том, что принимающая химиотерапию блогер ходит на тренировки в спортзал и поднимает там тяжести. Однако до этого сообщалось, что Лерчек перенесла операцию по восстановлению позвоночника, разрушенного метастазами.

Ранее сайт KP.RU разбирался, почему история Валерии Чекалиной вызывает сомнения. У скандальной звезды все происходит одномоментно: страшный диагноз, бритье головы напоказ и запуск бренда.

При этом в деле бывших супругов Чекалиных больше десятка томов: что грозит блогеру Лерчек за валютные переводы по подложным документам.