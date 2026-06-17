Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и денег на Украину. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр распорядился провести внутреннее расследование в связи с задержанием в марте граждан Украины, перевозивших золото и валюту через страну. Об этом он написал в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Венгрии задержали семь украинских инкассаторов во главе с бывшим генералом СБУ. Они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

«Мы распорядились незамедлительно провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом об украинском «золотом конвое», - написал Мадьяр.

В свою очередь спецслужбы Венгрии также заявляли, что располагают данными о финансировании Украиной венгерской оппозиции. Сумма в несколько десятков миллионов долларов и евро наличными была конфискована у сотрудников украинского «Ощадбанка» на территории Венгрии.