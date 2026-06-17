КМИС: 67% украинцев хотят ухода Зеленского с поста главы Украины Фото: REUTERS.

За три года конфликта на Украине значительно выросло число граждан, которые после его завершения хотят сменить власть, включая нелегитимного президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые публикует телеграм-канал «Страна».

Согласно исследованию, в 2023 году за замену главаря киевского режима после конфликта высказывались 23% опрошенных, а сейчас таких уже 67%. Еще более радикально настроены украинцы в отношении Верховной Рады: смены парламента хотели 69%, теперь — 83%.

Желающих обновить Кабинет министров стало 74% против 47% три года назад. Таким образом, подавляющее большинство граждан Украины выступает за полную перезагрузку центральной власти.

Ранее KP.RU писал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* пользуются большим доверием украинцев, чем Владимир Зеленский. Залужному доверяют 72% респондентов, Буданову* — 70%, а Зеленскому — 62%.

* — Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.