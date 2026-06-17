Решетников: ситуация в мире помогла РФ создать лучшую систему кибербезопасности

Решетников отметил, что в РФ сформирована комфортная среда для развития электронной торговли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нынешняя геополитическая напряженность способствовала созданию в России самой защищенной системы кибербезопасности в мире. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии делового форума Россия - АСЕАН.

«Текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологическую и защищенную систему кибербезопасности в мире», - сказал Решетников.

Глава министерства добавил, в государстве сейчас сформирована комфортная регуляторная среда для развития сферы электронной торговли. По его словам, оба перечисленных фактора в совокупности создают благоприятные условия для развития цифровой экономики.

Ранее KP.RU писал, что ранее Решетников рассказал: по мере снижения ключевой ставки ожидается возвращение инвестиций в положительную зону.