Прокуратура обжаловала решение о возврате дела посадившего Airbus в поле пилота Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура обжаловала в Верховном суде РФ решение о возврате дела пилота Сергея Белова, который в сентябре 2023 года посадил Airbus А320 с пассажирами на борту в поле в Новосибирской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, в ВС РФ поступило представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение суда, инстанция уже истребовала дело.

Издание напомнило, что Белов, посадивший без жертв авиалайнер Сочи - Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска после предварительного слушания постановил вернуть дело прокурору. Уточнялось, что причиной такого решения стали нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения. В январе Омский областной суд рассмотрел жалобы и апелляционные представления на это решение.