Совфед ввел тревожную кнопку на Госуслугах для сообщений о мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации ввел так называемую "тревожную кнопку" на сайте Госуслуг, чтобы пользователи могли при необходимости сообщать о случаях мошенничества. Нововведение входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Из документа следует, что на портале появится отдельная функция, которая позволит отправлять сообщение в государственную информационную систему "Антифрод", если есть подозрения, что вам звонят мошенники.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным зампред правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко сообщил, что на портале Госуслуг планируется внедрить так называемую "красную кнопку", чтобы пользователь смог оповестить банки и операторов связи о случаях мошенничества. По его словам, это важно, потому что сильно упрощает процедуру получения государственных услуг и убирает всю бюрократию.