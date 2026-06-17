Совфед одобрил закон о самозапрете на международные звонки

Совфед принял второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации принял второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, в том числе закрепив за гражданами право самостоятельно блокировать входящие звонки из-за рубежа. Закон Совет Федерации одобрил в среду, 17 июня, на заседании.

В самом документе обозначены порядка 30 инициатив. Стоит отметить, что первый пакет таких мер был принят еще в 2025 году.

Самозапрет на входящие международные звонки станет одним из ключевых инструментов защиты граждан от телефонных аферистов. Нововведение позволит абонентам по собственному желанию ограничить прием звонков с иностранных номеров. Именно через них злоумышленники чаще всего выходят на своих жертв.

Ранее стало известно, что Госдума рассматривает четыре законопроекта, которые направлены на допзащиту россиян от действий киберпреступников. Депутаты планируют как можно скорее принять решение по соответствующему вопросу.