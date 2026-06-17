Ученый предупредил об исчезновении Москвы-реки через 300 лет

По словам ученого, в ближайшие десятилетия Москве-реке исчезновение не грозит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Изменение климата в будущем может серьезно повлиять на привычный облик планеты. Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал, что при неблагоприятном развитии событий через несколько столетий человечество может столкнуться с крайне тяжелыми последствиями глобального потепления. Об этом пишет «Абзац».

«Рост температуры приобретет необратимый характер. При таких условиях ускоряющийся экспоненциальный рост температуры на горизонте прогноза 200-300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры», – заявил эксперт.

По словам ученого, в ближайшие десятилетия Москве-реке исчезновение не грозит. Однако долгосрочные прогнозы зависят от того, удастся ли человечеству ограничить рост глобальной температуры и замедлить климатические изменения.

Карнаухов предупредил, что в случае крайне негативного сценария могут пересохнуть не только реки, но и океаны. По его оценке, значительная часть воды способна перейти в атмосферу, что многократно усилит парниковый эффект и приведет к кардинальному изменению условий жизни на Земле.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова предупредила, что глобальное потепление может сильнее всего затронуть степные регионы России, где возрастет риск засух и дефицита влаги.