Полиция спасла более 400 кошек от поедания во Вьетнаме. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Вьетнама конфисковала более 400 кошек в ходе масштабной операции по борьбе с торговлей кошачьим мясом в Хошимине. Больше 40 животных вернули хозяевам, однако десятки кошек погибли из-за ужасных условий содержания. Об этом сообщает ABC News.

По данным отдела криминальной полиции Хошимина, полицейские обнаружили 45 клеток с примерно 400 живыми кошками и четыре контейнера из пенопласта, наполненных льдом, в которых находилось около 80 мёртвых кошек. Ещё 21 живую кошку нашли в другом месте.

Местные СМИ сообщают, что было изъято более 500 кошек, и это один из крупнейших случаев защиты прав кошек во Вьетнаме за последние годы.

«Эта операция — трезвое напоминание об огромных масштабах торговли кошачьим мясом во Вьетнаме», — заявил Каранвир Кукрея, руководитель международной некоммерческой организацией Humane World for Animals.

В ходе расследования серии краж домашних животных в Хошимине, которое проводилось на прошлой неделе, полиция вышла на след преступной группировки, занимавшейся торговлей кошачьим мясом, и задержала девять человек.

В январе 2024 года южнокорейский парламент принял законопроект, запрещающий употребление в пищу и продажу мяса собак, а также их разведение на убой. Таким образом пришел конец многовековой традиции употребления корейцами собачатины в пищу.