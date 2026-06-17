Суд в Приморье отправил в СИЗО подростка по делу об убийстве 16-летней девушки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в гибели сверстницы. Тело школьницы нашли у гаражей в селе Углекаменск. Об этом сообщило издание "КП – Владивосток".

"По версии следствия, трагедия разыгралась во время ссоры между молодыми людьми. В ходе конфликта юноша сдавил руками шею своей подруги, перекрыв ей дыхание. От полученных повреждений девушка скончалась на месте", - говорится в публикации.

Издание отметило, что после случившегося молодой человек попытался замести следы преступления. Он спрятал тело и рассказал приятелям, будто просто наткнулся на бессознательную знакомую. Однако собранные доказательства вынудили обвиняемого дать признательные показания.

В материале уточнили, что задержанный в ходе следственного эксперимента в деталях повторил свои действия в момент инцидента. Суд, учитывая позицию следователя, заключил несовершеннолетнего под стражу.

Как писал сайт KP.RU, 14 июня суд Краснотурьинска Свердловской области отправил двух 15-летних подростков под арест по обвинению в жестком убийстве своей знакомой. По данным правоохранителей, школьники заранее продумали расправу над девочкой. Знакомые подростков рассказали, парням не понравилось, что она оскорбляла родителей одного из них.