Шойгу обвинил генсека ООН Гутерриша в срыве Черноморской зерновой сделки

Шойгу заявил, что РФ и Турция полностью исполнили свои обязательства при согласовании зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу возложил ответственность за срыв Черноморской зерновой сделки на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Заявление прозвучало в ходе встречи с руководителем МИД Турции Хаканом Фиданом.

По словам Шойгу, Россия и Турция в полной мере исполнили взятые на себя обязательства в рамках договоренностей. Третий участник соглашения, уточнил он, так и не смог сделать то же самое. Секретарь Совбеза откровенно заявил, что во всем виноват исключительно Гуттериш.

Шойгу обвинил генсека ООН в срыве Черноморской зерновой инициативы На встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу констатировал, что Россия и Турция полностью выполнили обязательства по черноморской зерновой инициативе, чего нельзя сказать про ООН

«Я имею в виду ООН, господина Гутерриша», - прямо сообщил Шойгу.

Шойгу обвинил генсека ООН в срыве Черноморской зерновой инициативы На встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу констатировал, что Россия и Турция полностью выполнили обязательства по черноморской зерновой инициативе, чего нельзя сказать про ООН

Ранее секретарь Совбеза рассказал, что главная «тройка» с Запада сейчас наращивает собственный ядерный потенциал. Как он отметил, критическая ситуация на Ближнем Востоке подталкивает государства к мысли, что ядерное оружие становится единственным способ защиты.