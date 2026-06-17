В горах КЧР исчезла незарегистрированная группа туристов: ведутся поиски

Группа туристов пропала в горах КЧР на высоте порядка 3 тысяч метров Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии возле пещеры Дженту пропала группа туристов, находившихся на высоте около трех тысяч метров. Об этом пишет «КП-Ставрополь» со ссылкой на сообщение регионального МЧС.

По данным ведомства, 16 июня у путешественников сработал поисковый трекер, однако сигнал вскоре оборвался. Спасатели не исключают, что маячок был отключен самими туристами. В ночь на 17 июня к месту происшествия выдвинулась спасательная группа.

«Устройство передало сигнал о происшествии на туристическом маршруте на высоте 2880 метров. Спасатели достигли лагеря туристов, но людей там не нашли», - заявили в министерстве.

Поиски в этом районе все еще продолжаются. На месте работают четыре спасателя и единица техники. Точное число пропавших туристов пока не установлено. Сотовая связь на данной территории отсутствует.

Ранее стало известно, что 11 июня детская туристическая группа застряла на реке в Челябинской области. Ребята не смогли выбраться из-за сильного течения. На помощь им отправилась спасатели, которые спустя некоторое смогли вывезти детей в безопасное место.