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НовостиПолитика17 июня 2026 10:36

Минобороны: ВСУ не в силах восстановить уничтоженный мост через Северский Донец

Минобороны РФ ообщило о ликвидации переправы через Северский Донец
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ ообщило о ликвидации переправы через Северский Донец

Минобороны РФ ообщило о ликвидации переправы через Северский Донец

Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ не имеют каких-либо возможностей восстановить уничтоженный российской армией мост через Северский Донец. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уничтоженная переправа через Северский Донец являлась важным логистическим узлом для украинских формирований. По данным ведомства, противник активно использовал ее для доставки боеприпасов и проведения ротаций среди личного состава. Ликвидация объекта существенно осложнили снабжение подразделений ВСУ на данном направлении.

KP.RU прежде писал, что на днях российские бойцы полностью зачистили операторов беспилотников армии Украины.