Минобороны РФ ообщило о ликвидации переправы через Северский Донец Фото: REUTERS.

Боевики ВСУ не имеют каких-либо возможностей восстановить уничтоженный российской армией мост через Северский Донец. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уничтоженная переправа через Северский Донец являлась важным логистическим узлом для украинских формирований. По данным ведомства, противник активно использовал ее для доставки боеприпасов и проведения ротаций среди личного состава. Ликвидация объекта существенно осложнили снабжение подразделений ВСУ на данном направлении.

KP.RU прежде писал, что на днях российские бойцы полностью зачистили операторов беспилотников армии Украины.