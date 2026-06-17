"Машину подкинуло, смерть была мгновенной": Известная кавээнщица погибла в страшном ДТП

Стендап-комик Соелма Гармаева погибла в ДТП в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой

В Санкт-Петербурге в результате ДТП погибла Соелма Гармаева из Иркутска, известная в КВН и стендап-сообществе. Она стала жертвой аварии, пока ждала помощи для заглохшего каршеринга. Об этом "КП-Иркутск" рассказала сестра погибшей Эржена Елизарова.

"Сестра часто пользовалась каршерингом, была опытным и аккуратным водителем. Обычно она каталась по главным улицам, а на КАД (Кольцевая автомобильная дорога – прим. ред) старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке. Взяла в прокат машину и отправилась по делам именно через трассу", - рассказала сестра погибшей.

По ее словам, на полпути автомобиль сестры заглох, та прижалась к отбойнику, включила "аварийку" и сразу же написала в техподдержку. Соелме рекомендовали оставаться на месте и ждать мастеров. После этого Соелма написала сестре. Та смогла ответить только через 15 минут, но сообщение осталось непрочитанным.

Эржена уточнила, что позже ей стали известны подробности смертельной аварии. После остановки Соелма вышла из салона, чтобы выставить аварийный знак, когда в ее машину на огромной скорости врезался другой водитель. Удар был такой силы, что автомобиль сестры пролетел несколько метров. Соелму зажало между автомобилями. Смерть была мгновенной.

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем второго автомобиля был 42-летний мужчина, его пассажиры, 27-летняя девушка и 6-летний ребенок были госпитализированы. Проводится проверка.

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