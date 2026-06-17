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НовостиПолитика17 июня 2026 11:06

МИД РФ назвал Украину ярчайшим примером нарушения прав верующих

Киевский режим стремится запретить УПЦ на Украине
Сергей ГАПЧУК
МИД РФ назвал Украину ярчайшим примером нарушения прав верующих

МИД РФ назвал Украину ярчайшим примером нарушения прав верующих

Фото: REUTERS.

Украина на данный момент стала ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех в ходе выступления на деловом форуме Россия-АСЕАН.

"Украина является ярчайшим примером нарушения прав верующих в мире", - сказал он, отметив нападения на священников на Украине, заведение уголовных дел против них, захват храмов.

По его словам, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) близка на Украине к запрету, к которому всячески и стремится киевский режим.

Как писал сайт KP.RU, в апреле апелляционный суд на Украине признал нарушением нерассмотрение заявления УПЦ об отводе членов экспертной группы, связанной с Русской православной церковью. По данным украинского издания "Страна", инстанция обязала повторно проверить устав УПЦ.

Напомним, ранее в Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести начали процесс запрета УПЦ в стране.