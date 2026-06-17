МИД РФ назвал Украину ярчайшим примером нарушения прав верующих Фото: REUTERS.

Украина на данный момент стала ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех в ходе выступления на деловом форуме Россия-АСЕАН.

"Украина является ярчайшим примером нарушения прав верующих в мире", - сказал он, отметив нападения на священников на Украине, заведение уголовных дел против них, захват храмов.

По его словам, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) близка на Украине к запрету, к которому всячески и стремится киевский режим.

Как писал сайт KP.RU, в апреле апелляционный суд на Украине признал нарушением нерассмотрение заявления УПЦ об отводе членов экспертной группы, связанной с Русской православной церковью. По данным украинского издания "Страна", инстанция обязала повторно проверить устав УПЦ.

Напомним, ранее в Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести начали процесс запрета УПЦ в стране.