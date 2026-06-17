Вдова убитого депутата Петрова отреагировала на задержание одного из главных подозреваемых - миллиардера Ильи Трабера

Вдова депутата Петрова заявила, что ей не сообщали о задержании Ильи Трабера Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге задержали миллиардера Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко по делу об убийстве депутата и бизнесмена Александра Петрова. Их проверяют по подозрению в причастности к преступлению, совершенному в октябре 2020 года. При этом вдове Петрова о задержании не сообщали, пишет «КП-Санкт-Петербург».

«Я слышала об этом, читала в новостях. Но поймите, следователи мне ничего не говорили об этом. Так что я не комментирую», - заявила женщина.

Сын Петрова также не прокомментировал ситуацию, но пообещал сообщить подробности позднее. Пока что оба главных подозреваемых отправлены на допрос в Москву. Напомним, что Петрова убили из снайперской винтовки на охраняемом участке. Дело расследует центральный аппарат СКР.

Ранее KP.RU сообщил, что подробности убийства Петрова появились спустя три года после совершенного преступления. Киллер, возможно, был не местным.