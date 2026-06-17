В Казани умер обвиненный в покушении на Ельцина экс-депутат ГД Сергей Шашурин

В 1992 году Шашурин был арестован по обвинению в причастности к покушению на президента Бориса Ельцина. Фото: ИТАР-ТАСС/Евгений Буров

В Казани в возрасте 69 лет умер экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин, известный многочисленными обвинениями в адрес правоохранителей и несколькими уголовными делами, которые заводили из-за мошенничества и финансовых махинаций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бывшего коллегу Шашурина.

"Да, вчера его не стало. Прощание состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани", - сказал собеседник агентства.

Издание напомнило, что в 1992 году Шашурин был арестован по обвинению в причастности к покушению на президента Бориса Ельцина. Впоследствии уголовное дело было прекращено.

Как писал сайт KP.RU, 24 марта в возрасте 60 лет умер депутат, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин охарактеризовал Швыткина как патриота России. Он напомнил, что парламентарий защищал страну добровольцем в зоне проведения спецоперации.