Алаудинов: Киевский режим бьется не с ВС РФ, а атакует мирных жителей и детей Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Террористический киевский режим ведет противостояние не с российскими бойцами, а наносит поражение мирным жителям и детям. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"В последнее время мы фиксируем активизацию противника именно в отношении нашего мирного населения. Все больше и больше ударов противник наносит по мирным населенным пунктам, по мирному населению, особенно мы с болью отмечаем, что он бьет по нашим детям", - сказал он.

По его словам, это действительно террористический режим, который воюет не против тех людей, которые противостоят им с оружием в руках, а против российского мирного населения и против детей.

Ранее Алаудинов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский является военным преступником. И именно поэтому он заслуживает трибунала. По его словам, одного военного трибунала для Зеленского недостаточно. После этого, уверен командир «Ахмата», необходимо назначить высшую форму наказания.