Президент России Владимир Путин и главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главная черта президента России Владимира Путина — милосердие. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью профессору, директору Института изучения Китая Фуданьского университета Чжан Вэйвэю.

Симоньян отметила, что милосердие является главным качеством для человека, и у Путина оно развито на уровне, приближенном к высоким стандартам, завещанным, как отметила она, Иисусом Христом. Главред добавила, что особенно ценит эту черту в президенте и с гордостью считает себя частью его команды.

Как писал KP.RU, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» признал, что любые объективные попытки оценить популярность президента Путина демонстрируют высокий уровень поддержки российского лидера среди граждан.