Победительница «Миссис Россия Мира» Яна Молчанова назвала подготовку сумасшедшей. Фото: Личный архив героя публикации

Победительница «Миссис Россия Мира-2026» Яна Молчанова из Владивостока, которая представит Россию на конкурсе «Миссис Мира» в США, рассказала «КП-Дальний Восток» о подготовке к соревнованию.

«Продумывала каждый шаг, образ, слово. Подготовка была сумасшедшей - визажисты, наряды, речь перед жюри. Главный вопрос - как выделиться среди участниц? Пусть у тебя есть внешние данные, но в России очень много красивых женщин», - рассказывает Молчанова.

Она призналась, что мечтала войти хотя бы в 20 лучших. Когда объявили её имя, она рассказала, что даже растерялась.

В 2027 году Молчановой предстоит отстаивать честь России в престижном конкурсе «Миссис Мира» в Лас-Вегасе.

Ранее сайт KP.RU писал, что организаторы конкурса «Мисс Мира» столкнулись с обвинениями в недобросовестном отношении к участницам. Действующая «Мисс Англия» Милла Маги сообщила, что ее использовали в качестве декорации.