Своровали абсолютно всё: село Лох лишилось всех своих дорожных знаков из-за путешественников

Название села у местной гостиницы. Фото: Яндекс Карты

Популярное у туристов саратовское село Лох вновь осталось без дорожных указателей с названием, все таблички были похищены гостями. Об этом рассказала местная жительница Мария Кислина в интервью РИА Новости.

По ее словам, проблема с кражами знаков стала для села хронической. В прошлом году жители даже организовали творческий конкурс по изготовлению самодельных табличек. Это превратилось в настоящий азарт. Однако в этом году ситуация вышла за все разумные пределы.

«В этом году, когда последнюю своровали с нашего двора... это уже перебор», - призналась Кислина.

Она напомнила, что два года назад одну из табличек прикрутили на 12 болтов, но и ее умудрились украсть спустя три месяца. По приблизительным подсчетам жительницы, за все время пропало более 20 указателей. Примечательно, что в самом селе туристы могут приобрести табличку с названием в качестве сувенира. При этом все равно находятся те, кто решает забрать эту атрибутику преступным способом.

Ранее KP.RU писал, что в России существует населенный пункт под названием Париж. Более детально о его истории и традициях жителей можно найти на сайте издания.