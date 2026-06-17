Ковальчук: ВСУ били по автобусу с детьми из Белоруссии, как по боевой технике Фото: sbbytoday @ соцсети

Украинские боевики били по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области, как по боевой технике. Об этом в эфире ИС "Вести" заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он отметил, что удар дрона ВСУ пришелся в переднюю правую часть автобуса в район колеса, соответственно, в пассажиров с правой стороны, там и оказались основные пострадавшие.

"Выглядит как удар по боевой технике, в этом смысле, те, кто это делал, делал это сознательно, имея определенный боевой опыт", - подчеркнул Ковальчук.

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что новые случаи атак украинских ракет и беспилотников по местам, где находятся дети, фиксируются каждый день. Атака боевиков ВСУ по автобусу в Брянской области не стала исключением. ВСУ целенаправленно бьют по самому больному, по самому тонкому, по детям, отметила омбудсмен.