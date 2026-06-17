Целевой набор будущих врачей в Приамурье удвоен

Губернатор и и.о. ректора Амурской ГМА обсудили удвоение целевых мест, наставничество и строительство нового центра кардиохирургии. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Главной темой рабочей встречи губернатора Амурской области Василия Орлова и исполняющей обязанности ректора Амурской ГМА Ирины Жуковец стала кадровая стратегия в здравоохранении, а также перспективы возведения нового кардиохирургического корпуса на базе областной клинической больницы.

В фокусе внимания властей Амурской области — целевое обучение, которое в регионе приобретает всё большее значение, особенно для малых городов и сельских территорий, где врачи требуются острее всего.

За последние два года квота целевого приёма в медицинскую академию выросла вдвое. По сравнению с 2024 годом, в 2025-м планка поднялась до 138 человек. Министерство здравоохранения региона уже заявило о намерении в текущем году заключить на целевое обучение 140 договоров со студентами-медиками и ещё 48 — с ординаторами. При этом подготовка по целевым договорам даёт гарантию трудоустройства выпускников в государственные поликлиники и больницы Приамурья, что сокращает кадровый дефицит, подчеркнул глава региона.

«За последние три года количество целевых мест в Амурской медицинской академии увеличилось вдвое, — отметил Василий Орлов. — Выпускники, обучавшиеся по целевому набору, гарантированно возвращаются в родные города и сёла, что способствует решению проблемы дефицита врачей. Одновременно создаем для медиков благоприятные условия, в том числе модернизируем и ремонтируем лечебные учреждения».

Ирина Жуковец рассказала губернатору на профориентационной работе вуза. По её словам, в городе Свободном открыт профильный класс с углублённым изучением химии и биологии, где систематически проводятся совместные мероприятия с местной больницей. Кроме того, силами академии организовано более пятисот профориентационных площадок с интерактивами, мастер-классами волонтёров-медиков и участников «Движения первых», а также семь родительских собраний и традиционные Дни открытых дверей, посвящённые правилам приёма и условиям целевого обучения.

Важным нововведением этого года стал федеральный закон об обязательном наставничестве для выпускников медицинских вузов и колледжей. Инициатива, реализуемая в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», призвана ускорить профессиональную адаптацию молодых специалистов и закрепить их в отрасли. Уже сегодня в амурских медучреждениях работают более ста врачей-наставников и около восьмидесяти менторов из числа среднего персонала. При этом программу наставничества проходят все без исключения выпускники — независимо от формы обучения, будь то бюджет или платное отделение.

Отдельное внимание на встрече было уделено восстановлению исторического здания на улице Горького Благовещенска. Здесь размещалась кардиохирургическая клиника, но в 2021 году корпус серьёзно пострадал от пожара. На реставрацию его фасада, кровли, оконных и дверных блоков, а также внутреннюю отделку и благоустройство территории выделено более 223 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы планируется завершить до конца следующего года. После ремонта там разместится аккредитационно-симуляционный центр, который станет современной площадкой для подготовки и сертификации амурских врачей.

Не обошли стороной и проект строительства кардиохирургической клиники имени Я.П. Кулика на территории областной больницы. Уже подготовлено техническое задание, определена предварительная стоимость объекта. Параллельно ведётся разработка конкурсной документации. Как только все необходимые процедуры будут пройдены, начнётся проектирование, а затем и строительство нового центра. Губернатор Василий Орлов подчеркнул, что возведение современного кардиохирургического корпуса ведётся по поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина. В новом лечебном центре будут оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями.