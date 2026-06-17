В Финляндии одобрили закон о разрешении ядерного оружия: подробности Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Парламент Финляндии одобрил законопроект о ввозе ядерного оружия. Об этом сообщили по итогам голосования на сайте законодательного органа.

125 депутатов поддержали инициативу о ввозе и хранении ядерного оружия в стране, 61 проголосовал против, 13 отсутствовали. Правительство внесло предложение 23 апреля, предлагая поправки в закон об атомной энергии и УК страны.

Власти страны уточнили, что эти поправки в законодательство якобы необходимы в случаях, связанных «с обороной». Они отметили, что в остальных случаях применение ядерного оружия по-прежнему запрещено.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле отреагировали на разрешение ввоза ядерного оружия в Финляндию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это конфронтацией.