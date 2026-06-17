Глава МО Украины Федоров: целые кланы коррупционеров сформировались в ведомстве. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Украины сформировались целые кланы коррупционеров. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров.

По словам украинского министра, в Минобороны приходится проводить большой объем работы, чтобы выявлять коррупционеров и выгонять их из ведомства. Федоров также сообщил о проверке сотрудников МО на детекторе лжи.

«Мы проводили детекторы лжи. Те, кто отказался - были уволены сразу. Все, кто будет проводить какие-то схемы - сядут и не выйдут», - рассказал Федоров.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала текущий конфликт на Украине идеальным прикрытием для массового разграбления страны. По ее словам, коррупция в государстве никогда не прекращается.

Сенатор Совфеда от ДНР Александр Волошин также заявил, что на Украине началась война кланов под вывеской борьбы с коррупцией. Это указывает на внутреннее разложение системы.