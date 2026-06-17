Памфилова назвала возможным проведение выборов в Госдуму в новых регионах РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение выборов депутатов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Решение принято", - сказала она на заседании комиссии.

Памфилова отметила, что перед принятием решения прошли консультации ЦИК с Минобороны, ФСБ и главами четырех регионов. По их итогам все стороны посчитали, что проведение выборов в ГД на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей возможно.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня президент РФ Владимир Путин назначил официальную дату выборов в Государственную Думу – 20 сентября 2026 года. Официальную дату выборов определяет глава государства, но Единый день голосования может быть распределен, как уже не раз бывало, на несколько дней.