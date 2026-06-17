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НовостиВ мире17 июня 2026 12:43

NTK: Звезду TikTok подстрелили в прямом эфире во время трансляции в Израиле

В Израиле подстрелили блогера во время посещения ресторана
Авторы (2):
Сергей КУДРИН
Сергей ЧИКОВ
Израильская блогерша Рагад Харуб

Израильская блогерша Рагад Харуб

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известная блогерша из TikTok стала жертвой нападения во время трансляции из ресторана. Это происшествие наблюдали тысячи зрителей в режиме реального времени, пишет NTK. 22-летняя Рагад Харуб из Израиля, имеющая более 126 тыс. подписчиков в TikTok, находилась одна в прямом эфире, когда на нее, предположительно, напал человек с оружием.

Инцидент произошел в ресторане в Яффе - городе, расположенном к югу от Тель-Авива. Немедленно прибывшие на место медики оказали первую помощь и госпитализировали Рагад.

Девушка получила серьезные пулевые ранения. Полиция начала расследование, оцепив территорию и начав поиск улик. Также они анализируют записи с камер видеонаблюдения и просматривают прямую трансляцию, чтобы восстановить картину произошедшего.

Пока подозреваемых не задержали, и полиция не выдвинула никаких версий, кроме предположения, что это не было террористическим актом. Власти активно ищут свидетелей и пытаются выяснить, кто мог совершить нападение и каковы были его мотивы.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году в Мексике популярного блогера застрелили также во время прямой трансляции.