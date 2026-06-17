«Мы запомним имена всех, кто причастен к этому»: посол Грызлов пригрозил организаторам теракта с автобусом с детьми

Грызлов: Причастные к атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми будут наказаны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона намерена установить имена всех лиц, причастных к атаке Вооруженных сил Украины на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

«Мы установим и запомним имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан», - сообщил он в беседе с журналистами.

Грызлов подчеркнул, что причастные к атаке киевского режима не уйдут от ответственности и будут наказаны.

Ранее KP.RU сообщал, что боевики ВСУ при помощи беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В момент удара в салоне находились 44 человека, включая 28 детей. В результате погибла одна из сопровождающих команды, еще шесть человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.