Долина обратилась с иском к четверым осужденным за мошенничество с ее квартирой: что известно

Суд Москвы рассмотрит иск Долиной к осужденным за мошенничество с ее квартирой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве на следующей неделе рассмотрит заявление о возмещении вреда певицы Ларисы Долиной к четверым осужденным за мошенничество с ее квартирой. Об этом говорится в электронной картотеке Лефортовского районного суда.

"Лефортовский районный суд города Москвы 25 июня 2026 года начнет рассмотрение иска Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основе Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением", - сказано в базе данных.

Долина рассказала, почему не комментировала суд по её квартире Лариса Долина пришла на шоу «Пусть говорят» на Первом канале, чтобы впервые рассказать о том, как стала жертвой мошенников. Со слов певицы, ранее она не могла комментировать ситуацию вокруг продажи своей квартиры, так как была под подпиской о неразглашении

Как писал сайт KP.RU, 31 марта суд в Московской области полностью удовлетворил иск Долиной к группе мошенников. Суд обязал аферистов вернуть певице 62 млн рублей. При этом певица просила взыскать с ответчиков гораздо больше — 176 млн рублей. В ходе разбирательства сумму требований снизили до 114 миллионов. Часть денег артистка уже успела получить еще до начала суда.