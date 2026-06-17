МИД Болгарии: страна не поддерживает ряд готовящихся санкций против России Фото: REUTERS.

Руководство Болгарии не поддерживает ряд антироссийских санкций, входящих в готовящийся 21-й пакет Евросоюза. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова.

«Наша позиция предельно ясна: мы не поддерживаем санкции, которые не только наносят экономический ущерб государству, <...> но и в гораздо большей степени наносят ущерб странам-членам», - сообщила дипломат в ходе брифинга.

Петрова-Чамова подчеркнула, что Болгария не поддерживает санкции, направленные против энергетического сектора. Также в МИД высказались против рестрикций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, указав на их контрпродуктивность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть опыт борьбы с последствиями ограничений со стороны Европы. Он отметил, что Москва способна не прерывать работу в самых различных направлениях на фоне вводящихся санкций.