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НовостиВ мире17 июня 2026 13:10

МИД Болгарии: страна не поддерживает ряд готовящихся санкций против России

В Болгарии заявили, что страна выступает против антироссийских санкций ЕС, наносящих союзу экономический ущерб
Мария МАМАЕВА
МИД Болгарии: страна не поддерживает ряд готовящихся санкций против России

МИД Болгарии: страна не поддерживает ряд готовящихся санкций против России

Фото: REUTERS.

Руководство Болгарии не поддерживает ряд антироссийских санкций, входящих в готовящийся 21-й пакет Евросоюза. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова.

«Наша позиция предельно ясна: мы не поддерживаем санкции, которые не только наносят экономический ущерб государству, <...> но и в гораздо большей степени наносят ущерб странам-членам», - сообщила дипломат в ходе брифинга.

Петрова-Чамова подчеркнула, что Болгария не поддерживает санкции, направленные против энергетического сектора. Также в МИД высказались против рестрикций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, указав на их контрпродуктивность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть опыт борьбы с последствиями ограничений со стороны Европы. Он отметил, что Москва способна не прерывать работу в самых различных направлениях на фоне вводящихся санкций.