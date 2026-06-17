Киевский режим начал принудительно выселять семьи с детьми: с каких территорий и зачем

На Украине объявили принудительную эвакуацию в 23 селах Днепропетровской области Фото: REUTERS.

Украинские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из части населенных пунктов в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа.

"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах", — написал чиновник.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня в Харьковской области киевский режим объявил обязательную эвакуацию в семи населенных пунктах. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, расширяется зона обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района. Необходимо эвакуировать более семи тысяч человек из указанных населенных пунктов.