Прокурор запросил три года лишения свободы для блогера Митрошиной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор попросил суд назначить блогеру Александре Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы по делу о легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС. Гособвинение также требует назначить ей штраф в размере 900 тысяч рублей.

«Прошу назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала гособвинитель в зале Тверского суда Москвы.

Прокурор также попросил суд зачесть активное сотрудничество Митрошиной со следствием в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Блогера Александру Митрошину задержали в марте 2025 года в сочинском аэропорту по подозрению в легализации 127 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов — девушка приобрела на эти средства квартиру в центре Москвы. В 2023 году она закрыла долги перед налоговой, однако это не отменяет уголовной ответственности за отмывание, и теперь ей грозит реальный срок.

Александра Митрошина признала свою вину лишь частично. Она заявила, будто не знала, что покупка недвижимости может расцениваться как отмывание денег.