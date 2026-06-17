«Сухой полив» на грядках: агроном раскрыл, как работает мульча

Мульчирование помогает сохранить влагу. Фото: Nadzeya Pakhomava / Shutterstock / Fotodom

Мульчирование или так называемый «сухой полив» помогает сохранить влагу в почве, снизить рост сорняков и повысить урожайность, если соблюдать правильную технологию и учитывать особенности разных культур. Агроном Владимир Викулов отметил, что этот способ особенно полезен в жаркую и засушливую погоду. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Капиллярные силы подтягивают из почвы к поверхности влагу, из-за чего пересыхает верхний слой земли, как следствие, уменьшается урожайность. А мульча не дает воде испариться», – пояснил агроном.

Специалист отметил, что мульча создает благоприятный микроклимат для почвы, улучшает работу полезных микроорганизмов и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества. При этом не все культуры одинаково хорошо реагируют на такой «покров»..

По словам Викулова, мульчу можно делать из соломы, травы, компоста, коры, торфа или даже картона, но важно правильно подготовить почву: разрыхлить ее, хорошо пролить водой и уложить слой оптимальной толщины около 4-5 см. Также важно не закрывать стебли растений и периодически следить за состоянием слоя, чтобы он не загнивал и не покрывался плесенью.

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